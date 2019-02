Glühbirnen-Tausch macht Wohnen teurer

Die Landesregierung will Baupläne für Wohnungen entrümpeln und damit die Kosten senken.

Das Land will das Wohnen günstiger machen und setzt dabei besonders bei den Betriebskosten an. Neubauten müssten nicht alles enthalten, "was man sich wünscht, aber sich nicht leisten kann", sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Denn Haushalte müssten zum Teil schon die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben.

Anzeige

Die Landesregierung plant für heuer ein Maßnahmengesetz quer über die Bereiche Bautechnik, Baurecht und Raumordnung. Die einzelnen Gesetze zu ändern, würde zu lang dauern. In Gebäuden sei schon so viel Technik, wie zum Beispiel Filter für kontrollierte Wohnraumlüftungen, dass der Aufwand für die Wartung sehr hoch sei. Es müsse auch nicht überall ein Lift eingebaut werden. Statt Betriebskosten von rund drei Euro pro Quadratmeter und Monat könne man auch mit zwei Euro auskommen. Es gebe solche Projekte, von denen man lernen könne. Die Betriebskosten würden vieles auffressen, so dass die Mietbeihilfe nur mehr ausgleichen könne, "was wir vorher nicht schaffen", so Schwaiger.

Er appelliert außerdem an die Eigenverantwortung von Bewohnern auch großer Einheiten. Damit wäre viel einzusparen. Nicht mit allem müsse die Hausverwaltung beauftragt werden, denn dann komme das Austauschen einer Glühbirne samt Anfahrtskosten gleich einmal auf 50, 60 Euro. Ähnliches gelte etwa für das Putzen einer verschmutzten Sandkiste. Die Glühbirne sei nur ein Symbol, aber in der Summe mache das sehr viel Geld aus.

Das neue Gesetz soll auf drei bis fünf Jahre befristet gelten. Regelungen, die sich bewähren, können dann verlängert oder dauerhaft in den jeweiligen Normen verankert werden. Die Wohnbaupolitik will sich nicht nur aufs Bauen konzentrieren, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Dank einer Datenbank für rund 300.000 Wohnungen werde das Land den Bestand gut kennen und die Gelder zielgerichteter einsetzen können.

Für den Klimaschutz wird Salzburg mit dem Bund die Förderung für den Austausch von Ölheizungen durch erneuerbare Energieträger erhöhen. Der Ausstieg werde nicht mit einem direkten Verbot erwirkt, erklärt LH-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne).

SPÖ-Landtagsklubchef Walter Steidl begrüßt "den Willen der Landesregierung, zu versuchen die Wohnkosten zu senken". Allerdings seien die Pläne "ein Rückblick auf Altbekanntes".