Goldegg: Schwarzer Rebell wird ein bissl grün

Goldegg ist eine der "politischsten" Gemeinden des Landes. Die Wahl wird besonders spannend. Der Bürgermeister weiß selbst am besten, warum.

In einigen Gemeinden hat nicht einmal die ÖVP einen Bürgermeisterkandidaten gefunden. Dieses Problem kennen die Wähler in Goldegg nur vom Hörensagen. Goldegg bringt Politiker in Serie heraus. Christian Stöckl, Hans Mayr und Sepp Schellhorn sind Beispiele.

In der Pongauer Gemeinde herrscht besonders in der Volkspartei traditionell großes Interesse am Ortschefposten. Heuer gibt es sogar zwei schwarze Bewerber ums höchste Amt: den offiziellen ÖVP-Kandidaten und den amtierenden Bürgermeister Johann Fleißner, der am 10. März für die Bürgerinitiative (BIG) ins Rennen geht, weil ihn die ÖVP nicht mehr nominiert hat.