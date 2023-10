Gollinger SPÖ-Obmann fordert Ortschef heraus

Die SPÖ Golling hat ihre Liste für die kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl bekanntgegeben: Ortsparteiobmann Martin Dietrich wird gegen Bürgermeister Peter Harlander (ÖVP) antreten.

Am vergangenen Freitag wählte die SPÖ Golling ihren Ortsparteiobmann Martin Dietrich bei der Jahreshauptversammlung einstimmig zum Bürgermeister- und Spitzenkandidaten für die kommenden Gemeindewahlen im März 2024. Ebenso eindeutig fiel das Votum für die ersten zehn Listenplätze aus.

Dietrich sitzt seit 1999 in der Gollinger Gemeindevertretung, ursprünglich für die ÖVP, nach einer mehrjährigen Pause dann für die SPÖ. Seit Dezember 2019 ist er SPÖ-Ortsparteiobmann. Im Brotberuf arbeitet der 50-Jährige als Vertragsbediensteter in der Liegenschaftsverwaltung des Salzburger Magistrats.

Dietrich und Fraktionsobmann Thomas Bader (der 2019 Spitzen- und Bürgermeisterkandidat gewesen war) betonten im Anschluss an die Wahl ihre Einigkeit, man verstehe sich als Tandemspitze: "Wir sind mit unserer Liste sehr gut aufgestellt. Eine starke Mannschaft ist auch notwendig, denn es muss sich etwas in Golling ändern, der Weg, der die letzten 20 Jahre eingeschlagen wurde, funktioniert nicht mehr", meinten sie in Bezug auf Leerstände in der Marktstraße, die Verkehrssituation sowie die Wohnsituation in Golling. Es gebe kein leistbares Wohnen und auch keine Startwohnungen für junge Erwachsene mehr.

Sichtlich zufrieden zeigte sich auch SPÖ-Bezirksvorsteher Roland Meisl: "Es freut mich, dass wir als SPÖ in allen Tennengauer Gemeinden kandidieren, das ist keine Selbstverständlichkeit."