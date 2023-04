"Gratis-Kindergarten" erhitzt die Gemüter

So sehr sich die Landtagsparteien über die beitragsfreie Halbtagsbetreuung seit 1. April freuen, so groß ist der Unmut bei manchen Betreibern. Sie klagen über Mehraufwand und "schlucken" Kosten.

Plötzlich ging alles ganz schnell: Bei der Gemeindekonferenz am 20. Jänner kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) den kostenlosen Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige am Vormittag an. Sofort sprangen die anderen Parteien auf den Zug auf, das vermeintliche Wahlzuckerl wurde schnell konkret, Mitte März fasste der Landtag in seiner letzten Sitzung vor der Wahl den nötigen Beschluss. Ab 1. April wurde der Gratis-Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige nun Wirklichkeit. So groß die Freude bei den wahlkämpfenden Landtagsparteien ist, so groß ist ...