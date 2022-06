Gratis Öffis in Salzburg: Aktion an Freitagen bis 9. September verlängert

Vorletzter Kraftakt an der Salzach: Die große Gasturbine im Heizkraftwerk Mitte in der Stadt Salzburg muss in die Revision und hat 2035 ausgedient. Auch danach kommt Gas zum Einsatz, aber kein fossiles mehr.

Kultur

"Is she in Mistelbach, in Stinkenbrunn, in Zwettl or in lovely Wieselburg?" Die Frage ließ Helmut Qualtinger nicht zur Ruhe kommen, als er 1956 im "Bundesbahn-Blues" verzweifelt nach Verbindungen suchte, die …