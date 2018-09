Gratis-Zahnspange: Versorgung für 1500 Patienten gesichert

Die Zahnärztekammerkammer hat nun Verträge unterzeichnet, wonach 1500 Patienten mit begonnenen Behandlungen weiter nach alten Bedigungen abgerechnet werden.

13 Salzburger Kieferorthopäden kündigten in Salzburg ihrer Verträge mit der Gebietskrankenkasse zur Abwicklung der Gratis-Zahnspange. Mit Anfang Oktober tritt die Kündigung in Kraft. Unklar war bis zuletzt, ob jene 1500 Patienten, die bereits eine Behandlung begonnen hatten, diese auch weiter über die Krankenkasse abrechnen können. Die Zahnärztekammer hat dies zwar zugesagt. Verträge gab es dazu aber bis zuletzt nicht. Am Freitag gaben die Zahnärzte via Aussendung bekannt, dass entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet und an die Gebietskrankenkasse gesendet wurden. Wenig später bestätigte die Gebietskrankenkasse, dass die Verträge unterzeichnet eingelangt seien. Somit sei gesichert, dass für die 1500 Patienten auch weiterhin keine Kosten anfallen würden, heißt von Seiten der GKK.

Nächste Woche Gespräch über Zukunft der Verträge

Ob es in Zukunft wieder Vertragspartner für die Abwicklung der Gratis-Zahnspange in Salzburg geben wird, wird bei einem Gespräch zwischen Zahnärztekammer und Gebietskrankenkasse kommende Woche besprochen. AK-Präsident Peter Eder hatte zu dem Termin geladen. Gleichzeitig versucht die Gebietskrankenkasse, neue Vertragspartner für die Abwicklung der Gratis-Zahnspange zu bekommen. Neben jene 13 Kieferorthopäden, die ihre Verträge gekündigt hatten, gibt es ja in Salzburg noch weitere 18 geprüfte Wahl-Kieferorthopäden. Derzeit laufe jedenfalls eine österreichweite Ausschreibung für die nun offenen Kassenstellen, heißt es aus der Gebietskrankenkasse.

Quelle: SN