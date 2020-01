An gewissen Tagen im Jahr herrscht Parkchaos auf dem Hausberg der Salzburger - zuletzt am Dreikönigstag. Die SPÖ will Abhilfe schaffen - ganz ohne Autosperre.

Blauer Himmel, Sonnenschein, Wochenende oder Feiertag: Rauf auf die Gaisbergspitze. Am Dreikönigstag haben die Salzburger ihren Hausberg regelrecht gestürmt. Was folgte, war das übliche Parkchaos am "Spitz". Es sind die klassischen Schönwettertage, an denen sich dieses Bild bietet. ...