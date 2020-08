Graue Wölfe: Grüner Mandatar schaltet Staatsanwaltschaft ein

LAbg. Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) hat am Donnerstag eine Sachverhaltsdarstellung bezüglich des rechtsextremen Vereins der Grauen Wölfe in Salzburg eingebracht: "Auf der Facebook-Seite des türkischen Vereins werden regelmäßig gesetzlich verbotene Symbole verbreitet. Ich habe diese Postings dokumentiert und den zuständigen Behörden angezeigt."

Er erwarte sich, dass den möglichen Verstößen gegen das Symbole-Gesetz rasch nachgegangen werde und es entsprechende Konsequenzen gebe, sagt Heilig-Hofbauer. Erst jüngst fiel der Salzburger Verein auf, weil er eine Sommerschule für Volksschulkinder angeboten hatte. Der Verdacht der Indoktrinierung mit extremistischem Gedankengut stand im Raum.

Der ehemalige SPÖ- und Kurzzeit-ÖVP-Gemeinderat Osman Günes hatte den Verein aber via SN verteidigt - und ihn als "harmlos" bezeichnet. Das will Heilig-Hofbauer nicht gelten lassen: "Der wiederholte Verstoß gegen Gesetze ist bedenklich und nicht harmlos." Heilig-Hofbauer fordert zudem, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung mehr auf die Aktivitäten der Grauen Wölfe achtet: "Auch in Salzburg würde sich ein genauer Blick der Behörden lohnen."

Quelle: SN