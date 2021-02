Grenzkontrollen: Neos wollen Initiative in Bayerischen Landtag bringen

Ein politischer Schulterschluss zwischen Salzburg, Tirol und Bayern.

Die durchwegs strengen Grenzkontrollen zwischen Salzburg und Bayern machen Autofahrern derzeit zu schaffen. Und vorerst ist auch kein Ende in Sicht. Die Neos starten nun erneut eine Initiative. Unter dem Motto "Wir sind Freunde und kämpfen gegen die gleiche Krise!" haben sich Sebastian Huber (Zweiter Landtagspräsident der Neos in Salzburg), der Tiroler Neos-Klubchef Dominik Oberhofer, Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Europaausschusses im Bayerischen Landtag, und Mikuláš Bek, Vorsitzender des Europaausschusses des Tschechischen Senats, per Video ausgetauscht.

"Wir Politiker machen uns die Krisen mittlerweile selbst. Aus der Gesundheitskrise wurde die Wirtschaftskrise, die jetzt durch die Grenzschließungen noch unnötig befeuert wird. Seit Monaten ist der kleine Grenzverkehr zwischen Salzburg und Bayern ausgesetzt. Für die Grenzregionen ist das eine Zumutung. Alle leben vom Prinzip des offenen Binnenmarktes in der EU - geschlossene Grenzen schaden ihnen", sagt Huber. Gotthardt spricht sich für abgestimmte Maßnahmen zwischen den Nachbarn aus, quasi eine "european ContraCOVID-partnership". Die Neos aus Salzburg und Tirol sowie die Freien Wähler in Bayern wollen die Grenzschließungen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für beide Ländern zu einer Angelegenheit des Bayerischen Landtages machen.