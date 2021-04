Grenzwert wieder eingehalten, Landesrat hält weiter an Tempo 80 auf Salzburger A1 fest

Laut einem Gutachten ist die Datenlage auf der Stadtautobahn instabil. Die FPÖ will erneut die Aufhebung des Tempolimits im Landtag beantragen.

Die Fotos von beinahe leeren Straßen gelten noch immer als eines der Sinnbilder jener Politik, mit der ab 16. März 2020 die erste Coronawelle eingedämmt werden sollte. Die positiven Auswirkungen des Lockdowns auf die Umwelt überraschten wenig, ist doch der Verkehr hierzulande einer der größten Verursacher von Luftschadstoffen. Die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) ging an allen verkehrsnahen Messstellen spürbar zurück. Das spiegelte sich auch in der Jahresbilanz wider. Die Messstelle Kleßheim an der Westautobahn (A1) registrierte im Mittel 31 Mikrogramm ...