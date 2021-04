Grillen an der Salzach bleibt ein heißes Eisen

Offene Feuer an der Salzach sind verboten. Während Anrainer das auf einer fixen Verbotstafel lesen wollen, streben Jungpolitiker legale Grillplätze an.

Durch die Siedlung wabernder Brandgeruch, Müll und Lärm. Die Anrainer der Au- und Wasserfeldstraße machen gegen illegale Lagerfeuer im Bereich des Traklstegs mobil, die Stadt Nachrichten berichteten.

Der Bürgermeister könnte den Gemeingebrauch am Wasser über das Wasserrecht regeln. So besagt es ein Ersturteil vom Landesgericht Salzburg. Richard Reif, Anrainer auf Bergheimer Seite, möchte vor Gericht erstreiten, dass man an der Salzach kein offenes Lagerfeuer mehr anzünden darf. Auch Karl Heinz Quehenberger und seine Nachbarn zwei Kilometer weiter südlich ...