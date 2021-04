Grödig lässt dichter bauen und schafft Wohnraum

Die Flachgauer Marktgemeinde geht in der Wohnbaupolitik eigene Wege. Die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft Wohnen in Grödig wurde in der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen.

SN/sw/ricky knoll Der Grödiger Bürgermeister Herbert Schober setzt auf eine neue, gemeindeeigene Wohnbaugesellschaft.