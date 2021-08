Größte Regenbogenfahne Österreichs soll am Samstag in Unken wehen

Am Samstag gibt es in Unken die erste Regenbogenparade in der Geschichte der Gemeinde. Dafür wurde die größte Regenbogenfahne Österreichs genäht.

Ende Juni wurde die Regenbogenfahne vom Kirchturm in Unken gestohlen. Die Fahne ist ein Zeichen für Vielfalt und gegen die Diskriminierung von Mitgliedern der LGBTQI-Gemeinschaft. Sie wurde am Kirchturm aufgehängt, nachdem der Vatikan im Mai erklärt hatte, dass homosexuelle Paare keinen Segen erhalten dürften. Doch zahlreiche Geistliche wehrten sich gegen das Verbot aus Rom und sprachen sich für den Segen aus.

Viele Kirchen hängten in ganz Österreich Regenbogenfahnen auf, so auch jene in Unken im Pinzgau. Doch nur sechs Tage später war die Fahne verschwunden. Als Reaktion darauf kündigte Klaus Horvat-Unterdorfer von den "Grünen Andersrum" damals eine Regenbogenparade in Unken an. Und für diese gibt es nun einen Termin: Kommenden Samstag um 16 Uhr soll es in der Gemeinde bunt werden.

Geplant ist, dass die Parade vom Gemeindeamt über die Kirche zum Schloss Oberrain zieht. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos): "Unsere Stärke liegt in der Vielfalt. Ich lade deshalb jeden ein, am kommenden Samstag diese in Unken zu feiern." Es handelt sich um die erste Kundgebung dieser Art in Unken. Mit der Demonstration soll eindrucksvoll gezeigt werden, wie bunt und vielfältig auch der Pinzgau ist und dass die Mehrheit hinter der LGBTQI-Community steht. "Denn wir sind überall - in jedem Dorf und in jeder Gemeinde", so die Veranstalter. Zudem will man dem Pfarrer und dem Bürgermeister für ihre Offenheit und die Unterstützung danken.

Riesige Regenbogenfahne

Unterstrichen wird die "Unken Pride" mit einem besonderen Highlight: Österreichs größter Regenbogenfahne. Sie wurde vom Pongauer Arbeitsprojekt PAP genäht, ist zwölf mal drei Meter groß und wird dem Bürgermeister übergeben. "Ein unübersehbares Zeichen für ein weltoffenes Unken. So sollte jedem klar werden, dass Homophobie nirgendwo und schon gar nicht in Salzburg Platz hat", betont Klambauer.