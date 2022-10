Große Koalition? Wie die Vorzeichen in Salzburg dafür stehen

In Tirol ist Schwarz-Rot so gut wie auf Schiene. Eine Konstellation, die in Salzburg auch zehn Jahre nach der "Trennung" als wenig wahrscheinlich gilt.

SN/robert ratzer „Die großen Probleme werden nur mit einer großen Koalition zu lösen sein“, sagt AK-Präsident Peter Eder – hier im Bild mit ÖVP-Mann Stefan Schnöll, der die Haslauer-Nachfolge antreten könnte.