Verkehrslandesrat Stefan Schnöll kündigt im SN-Gespräch an, die Zahl der P&R-Plätze in Salzburg in den nächsten fünf Jahren auf 8600 verdoppeln zu wollen. "Daran lasse ich mich auch messen", sagt Schnöll.

SN/sts Die Schiene ist für Stefan Schnöll der Schlüssel zu einer erfolgreichen Verkehrspolitik. Deshalb will er an den Schienenzubringern im Umland jetzt große Parkhäuser zum Umsteigen von Auto auf Bahn für die Pendler errichten.