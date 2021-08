Großgmain: Grüne wollten die Straße nach einer Frau benennen

Dass in Großgmain die derzeitige Josef-Meinrad-Straße bald in die Josef-Herbert-Schmatzberger unbenannt wird, ist nicht ganz unumstritten. Denn die Grünen brachten zwei Argumente dagegen ein - sind mit ihrem Antrag aber unterlegen.

Gleich zwei Reaktionen gab es auf die Meldung, dass in Großgmain die bisherige Josef-Meinrad-Straße am 15. August anlässlich des 20-Jahr-Gründungsjubiläums des Marienheilgartens in Josef-Herbert-Schmatzberger-Straße umbenannt wird: Zum einen bedankte sich der neue Namenspatron, der emeritierte Pfarrer Schmatzberger, für den Bericht. Zudem hatte der 82-Jährige eine gute Begründung, warum er Freitagnachmittag für die SN nicht erreichbar war: "Ich war gerade auf unserer Radwallfahrt nach Birkenstein in Bayern unterwegs."

Die zweite Reaktion kam von der Sprecherin der örtlichen Grünen, Birgit ...