Großgmain: ÖVP nominiert Martin Panzer als Kandidaten für Bürgermeisteramt - was macht Marlene Svazek?

Der 48-jährige Landesbedienstete Martin Panzer soll für die ÖVP in Großgmain in die Fußstapfen des scheidenden Langzeitbürgermeisters Sebastian Schönbuchner treten. Damit ist nun die FPÖ in der Gemeinde am Zug.

BILD: SN/FLACHGAUER VOLKSPARTEI Weichenstellung in Großgmain: Rudolf Schlichtiger, Johannes Ammerer, Martin Panzer, Barbara Staufner, Michael Windsberger, Bgm. Sebastian Schönbuchner, Michael Eder .