Grüne: Keine Wohnbauförderung mehr für Einfamilienhäuser

Die Salzburger Grünen wollen sogenannte verdichtete Flachbauten als Alternative zum klassischen Einfamilienhaus - um so weniger Flächen zu verbrauchen.

Leer stehende Häuser ankaufen und revitalisieren - mit Geldern der Land-Invest, durchgeführt von den Gemeinden. Teure Tiefgaragen obsolet machen, indem die Gemeinden die Mindest-Stellplatzschlüssel von 1,75 bis zwei pro Wohnung auf 1,0 senken und Carsharing forcieren. Und: Das Land soll eine Studie beauftragen oder eine Anlaufstelle einrichten, um so überhöhte Betriebskostenabrechnungen aufzudecken. Das sind drei Punkte aus jenem Paket der Grünen, das Wohnen in Salzburg billiger machen soll. Am Donnerstag wurde es vorgestellt.

Aufhorchen ließ Wohnbausprecher LAbg. Josef ...