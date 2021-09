Grüne Stadträtin Martina Berthold will Fassade des Salzburger Doms begrünen

Der Klimawandel ist in aller Munde. Die Chefin der Bürgerliste, Umweltstadträtin Martina Berthold, bringt einen skurrilen Vorschlag ins Spiel - und denkt an eine Begrünung eines jahrhundertealten Bauwerks mitten in der Altstadt. Die Begeisterung hält sich bislang in Grenzen.

SN/schregelmann, scharf Beim Vorschlag der grünen Stadträtin Martina Berthold geht es um die Fassade des Doms auf dem Kapitelplatz.