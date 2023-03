Grüne und SPÖ fordern einen Sonderaufsichtsrat der Salzburg AG

Hintergrund ist der kritische Prüfbericht des städtischen Kontrollamts, der viele Unklarheiten in der Buchhaltung zutage gefördert hat. LH-Stv. Martina Berthold und Stadträtin Anja Hagenauer: "Rund ein Drittel aller Buchungen sind offenbar nicht nachvollziehbar. Das ist ein untragbarer Zustand."

LH-Stv. Martina Berthold (Grüne) und Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) haben am Montag als Aufsichtsrätinnen einen Sonderaufsichtsrat der Salzburg AG beantragt. Grund seien "die vielen offenen Fragen zum öffentlichen Verkehr, die der jüngste Prüfbericht des städtischen Kontrollamts zutage gefördert hat. Wir brauchen in Salzburg dringend Verbesserungen im öffentlichen Verkehr. In der Verkehrssparte der Salzburg AG liegt offenbar vieles im Argen. Nun wirft der Kontrollamtsbericht der Stadt viele weitere Fragen auf. Die Salzburg AG muss hier volle Transparenz zeigen. Deshalb berufen wir nun einen Sonderaufsichtsrat ein", sagen Berthold und Hagenauer.



"Buchhaltungs-Chaos" auch bei der Lokalbahn?

Die Prüferinnen und Prüfer des städtischen Kontrollamts hätten viele Unklarheiten in der Buchhaltung gefunden, die nun eine weitere externe Prüfung notwendig machten. Berthold: "Rund ein Drittel aller Buchungen sind offenbar nicht nachvollziehbar. Das ist ein Zustand, der untragbar ist. Ich verlange Aufklärung, ob auch die Lokalbahn von diesem ,Buchhaltungs-Chaos' betroffen ist."



Aufsichtsrat muss aus dem Prüfbericht lernen

Hagenauer: "Nach einem derartigen Prüfbericht kann auch der Aufsichtsrat der Salzburg AG meiner Ansicht nach nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Die im Prüfbericht aufgeworfenen Fragen sind zu ernst und weitreichend. Das städtische Kontrollamt wirft hier viele Fragen auf, denen man sich ernsthaft stellen muss. Hierfür muss man sich auch im Aufsichtsrat die gebotene Zeit nehmen und daraus lernen." Nachsatz: "Ein funktionierender Öffi-Verkehr ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Stadt. Die Salzburg AG hat im Öffi-Verkehr große Verantwortung."