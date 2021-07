Grüne wollen am Nein zur Europark-Erweiterung nicht mehr rütteln

Noch bevor die Salzburger Landesregierung im Herbst eine Entscheidung treffen wollte, legen sich die Grünen fest: Sowohl eine Erweiterung des Europarks als auch des Airportcenters komme nicht infrage.

Am Dienstag endete das sogenannte Hörungsverfahren für die Ausbaupläne des Einkaufszentrums Europark in Salzburg-Taxham und des leerstehenden ehemaligen Baumax-Gebäudes der Wiener Städtischen in Wals-Siezenheim. Bis Dienstag konnten Stellungnahmen abgegeben werden. Die Grünen haben am Dienstag nun ihr Nein zu den Erweiterungsplänen bekräftigt. Wirtschaftssprecher LAbg. Josef Scheinast sagt: "Geschäftsschließungen, Arbeitsplatzverluste und Leerstände wären die Folge eines Ausbaus von Europark und Airportcenter. Also eine Verödung der kleinen Ortszentren, wie wir sie aus zahlreichen Gegenden in Österreich kennen." In den letzten Jahren seien ...