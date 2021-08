Grüne wollen Wohnbauförderung für Einfamilienhäuser streichen

Soll man den Bau von Einfamilienhäusern angesichts des hohen Bodenverbrauches in Zeiten des Klimawandels noch fördern? Nein, meinen die Grünen. Die Wohnbaulandesrätin hält aber mit Argumenten dagegen.

Bodenversiegelung, Flächenfraß, Klimaschutz - mit der Serie an Unwettern samt katastrophalen Hochwasserschäden im Land Salzburg im heurigen Sommer sind diese Themen wieder in aller Munde. Was tun - fragt sich die Landespolitik. Der grüne Landtagsabgeordnete Josef Scheinast regt etwa eine Landesförderung an, mit der Fenster und Türen in roten und gelben Gefahrenzonen hochwassersicher werden sollen. "Im Zuge einer Sanierung wäre das eine gescheite Geschichte. Das ist Selbstschutz. Und hier könnte man eine Landesförderung überlegen, um zum Schutz etwas beizusteuern", sagt ...