Grünen-Chef kam nach Festspielbesuch unter die Räder

Ein Autolenker fuhr Heinrich Schellhorn in der Hofstallgasse über den Fuß. Der Grünen-Chef regt nun an, die Gasse vor dem Großen Festspielhaus autofrei zu gestalten. Die Neos wollen nach diesem Zwischenfall die Festspielauffahrten überhaupt beenden.

Nun sind die Grünen in ihrem Selbstverständnis ohnehin keine Freunde des motorisierten Individualverkehrs. Und nun ist am Sonntagabend ausgerechnet ein älterer BMW-Lenker Salzburgs Grünen-Chef und LH-Stv. Heinrich Schellhorn nach der Festspielaufführung in der Hofstallgasse über den Fuß gefahren. Schellhorn hat mit seiner Schwägerin die konzertante Aufführung "La Damnation de Faust" im Großen Festspielhaus besucht. Danach hat ein Pressefotograf noch ein Foto von den beiden gemacht. Just als sich der Politiker einen Schritt zur Seite dreht, fährt ihm nach Schellhorns Aussage ...