Grundstückskauf statt Rückabwicklung in Hallein: ÖVP bringt Sachverhaltsdarstellung ein

Nachdem bekannt wurde, dass der SPÖ-Bezirksparteichef mit seiner Firma ein Grundstück am Dürrnberg gekauft hat, obwohl die Gemeinde im März eine Rückabwicklung beschlossen hatte, greift die ÖVP nun zu rechtlichen Schritten.

Die Gemeindevertretung von Hallein hat am 24. März einstimmig die Rückabwicklungs eines Grundstücksverkaufs aus dem Jahr 2007 beschlossen. Damals hat die Salzbergbahn Hallein vier Flächen mit gesamt 3360 Quadratmetern an das Kurhotel St. Josef verkauft, in etwa dort, wo sich die frühere Bergstation der Bahn befand. Kaufpreis: 480.000 Euro. Das Kurhaus sollte erweitert werden. Gleichzeitig wurde vereinbart: Sollte die Käuferin das Projekt nicht binnen drei Jahren realisieren, muss der Vertrag entweder rückabgewickelt oder eine Aufzahlung von 200.000 Euro (allerdings nicht ...