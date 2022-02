Grundverkehr: Pinzgauer Bezirksbauernkammer weist SPÖ-Kritik zurück

Vor jedem Grundverkehrsgeschäft sei die Landwirteeigenschaft geprüft worden, sagt der Obmann.

Nach dem Rohbericht des Landesrechnungshofs über die Arbeit der Grundverkehrskommission im Pinzgau hat die SPÖ Kritik an der Genehmigung von Grünlandverkäufen geübt. SPÖ-Abg. Karin Dollinger hat auch die Bezirksbauernkammer scharf kritisiert. Diese vertrete hier nicht die Interessen der Bauern, wenn es zu Käufen durch Nicht-Landwirte oder "Schein-Landwirte" komme.

Klaus Vitzthum ist Obmann der Bezirksbauernkammer Zell am See und will diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Er sei seit sieben Jahren Mitglied der Grundverkehrskommission. "Wir haben uns immer ...