Grundverkehr: Pinzgauer Landwirte wollen sich Strafverfahren anschließen

Während die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt, bringen sich Pinzgauer Bauern in Stellung, die sich als "Opfer" der Grundverkehrskommission sehen. Das Land lässt einen Fall neu aufrollen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien sah sich nicht zuständig und schickte die Sachverhaltsdarstellung nach Salzburg, die wiederum nach einer Prüfung der Oberstaatsanwaltschaft Linz die Sache an die dortige Strafverfolgungsbehörde abtrat: Die Rede ist von der Anzeige des SPÖ-Landtagsklubs in Zusammenhang mit den vom Landesrechnungshof (LRH) aufgedeckten gravierenden Verfahrensmängeln der Grundverkehrskommissionen bei Grünlandverkäufen im Pinzgau, die die Partei Ende Mai zunächst bei der WKStA eingebracht hatte. Die SPÖ hielt einen Amtsmissbrauch für denkbar.

Für die Linzer Staatsanwälte ...