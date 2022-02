Grundverkehr: Rote Bürgermeister im Pinzgau stellen sich gegen Landes-SPÖ

Die Ortschefs sowohl der ÖVP als auch der SPÖ weisen zurück, dass in Zusammenhang mit Grünlandverkäufen in der dafür zuständigen Kommission "etwas im Sinne von Günstlingswirtschaft und damit am Gesetz vorbei entschieden wurde". Die rote Landespartei ist gegenteiliger Auffassung und will wissen, "welche Seilschaften da dahinterstecken".

SN/anton kaindl Der Leiter der Bezirkshauptmannschaft Zell am See ist ins Visier des Landesrechnungshofes geraten. Die Pinzgauer Bürgermeisterkonferenz reagierte mit Unverständnis auf den Bericht der Prüfer.