Grundverkehr: SPÖ legt nach Rohbericht ein Schäuferl nach

Nach dem vernichtenden Urteil des Landesrechnungshofes über die Arbeit der Grundverkehrskommission im Pinzgau kündigt die SPÖ eine geballte Ladung Oppositionsarbeit an. Auch juristisch werde man die Sachverhalte prüfen lassen.

Noch ist es ein Rohbericht. Doch in rund zwei Wochen dürfte der Landesrechnungshof den fertigen Prüfbericht über die Arbeit der Grundverkehrskommission im Pinzgau dem Landtag vorlegen. Und schon der Rohbericht, der den SN vorliegt, strotzt vor Kritik. Etliche Missstände zeigt der LRH auf. So gebe es mangelnde Dokumentation ("substanzarme Protokolle"), wie die Grundverkehrskommission zu ihren Entscheidungen bei Grünlandverkäufen in den Jahren 2013/14 sowie 2018 bis 2020 gekommen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch Nicht-Landwirte zum Zug gekommen seien. ...