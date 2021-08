"Gülle ist kein Parfum": Dicke Luft im Dorf

In der ländlichen Flachgauer Gemeinde Dorfbeuern wehren sich Landwirte gegen Beschimpfungen, wenn sie Dünger ausbringen.

"Der Ton zum Thema Gülle- und Mistausbringung wird in unserer Gemeinde stetig rauer", beklagt die Ortsbauernschaft von Dorfbeuern in einem Brief an die "lieben Bürgerinnen und Bürger" in der jüngsten Gemeindezeitung. Die Landwirte wollen um mehr Verständnis für ihre Arbeit und die Produktion heimischer Lebensmittel werben. Der Anlass für den Aufruf seien Beschimpfungen und Beleidigungen in letzter Zeit gewesen.

"Gülle ist kein Parfum. Auch nicht für uns Bauern, die sie ausbringen. Aber sie ist ein wertvoller, natürlicher Dünger, ...