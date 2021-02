Günstigere Eigentumswohnungen: Schwarz-Grün schmiedet eine seltene Allianz in der Stadtpolitik

Die ÖVP bekommt beim Wohnbauprojekt in Gneis ihren Preisdeckel, die Bürgerliste ihre Wohngruppe. Eine Allianz, die vor allem eine aufregt: Die SPÖ.

In Gneis an der Berchtesgadener Straße (Dossenweg) entstehen ab Herbst rund 240 Wohnungen. Was wurde in der Stadtpolitik in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht über dieses Großprojekt debattiert und gestritten - über den Aufteilungsschlüssel zwischen Miete und Eigentum, das Streichen der Mietkaufwohnungen, die Wohngruppen. Die ÖVP wollte erstmals die Preise für Eigentumswohnungen vorschreiben, die Bürgerliste hielt das für Unfug, zumal nicht geklärt sei, wie man zu einer gerechten Vergabe kommen könne. Kurzum: Die gesamte Wohnbaupolitik entzündete sich an diesem einen ...