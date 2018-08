Gute Nachrichten für Salzburgs Lehrer: Die Zahl der Schüler steigt wieder

Die Zeit sinkender Schülerzahlen ist vorbei. Die Anzahl der Schüler im Land Salzburg wird in den nächsten fünf Jahren in etwa konstant bleiben und mittelfristig in den nächsten 15 Jahren um rund acht Prozent zulegen.

