"Haben Sie es immer noch nicht verstanden?" Schlagabtausch um 22-Uhr-Sperrstunde im Landtag

Die FPÖ fordert die Rücknahme der Sperrstundenverordnung, denn dies sei nichts anderes als ein Vernichtungsfeldzug gegen die Nachtgastronomie. Der Landeshauptmann reagierte mit aktuellen Zahlen und durchaus scharfen Worten.

Die Coronapandemie war auch am Mittwoch das zentrale Thema bei der Sitzung des Salzburger Landtags. Auf allen Sitzplätzen wurden Plexiglasscheiben angebracht, sämtliche Abgeordneten trugen Masken. Die FPÖ brachte einen dringlichen Antrag zur Rücknahme der Sperrstundenverordnung ein. Denn seit 25. September müssen Lokale in Salzburg um 22 Uhr zusperren, Hotelgäste dürfen an Hotelbars aber bis ein Uhr konsumieren. Die Maßnahme ist vorerst auf drei Wochen befristet.

FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek schilderte, von 417 Nachtgastronomiebetrieben seien 80 im Land bereits ruhend ...