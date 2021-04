HAK Tamsweg bildet Experten gegen Internetkriminalität aus

Mit dem neuen Schuljahr startet ein in Österreich einzigartiger Ausbildungszweig. Experten der Polizei unterstützen den Praxisunterricht.

Der 14-jährige Valentin Brugger wird einer von vorerst 25 Schülern im Schulversuch Sicherheitsmanagement und Cyber-Security an der HAK Tamsweg sein. Im September startet der österreichweit einzigartige Ausbildungszweig. "Ich habe schon Erfahrung mit digitalen Betrügereien gemacht, seither interessiert mich das Thema sehr." Der Gymnasiast aus Tamsweg peilt eine Karriere als IT-Sicherheitsexperte in einem Unternehmen oder bei der Exekutive an. "Diese Ausbildung passt perfekt."

Erfinder des Schulversuchs ist HAK-Direktor Herbert Giegerl. Er war selbst Opfer eines Internetbetrugs. "Ich habe online ...