HAK Tamsweg bildet Schüler zu Internet-Polizisten aus

Lungauer Schule bietet ab Herbst einen österreichweit einzigartigen Schwerpunkt an. Die Absolventen des Zweigs "Sicherheitsmanagement und Cyber-Security" sollen auf Karrieren in der Polizei oder in der Privatwirtschaft vorbereitet werden.

SN/Land Salzburg / Neumayr – Leop Präsentation der neuen Ausbildung „Cybersicherheit“: HAK-Direktor Herbert Giegerl, Bildungs-Landesrätin Daniela Gutschi, Landespolizei-Direktor Bernhard Rausch, Bildungsdirektor Rudolf Mair.