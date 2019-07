Hallein: Grüne fordern Masterplan für Bildungseinrichtungen

Bald soll Schluss mit den "Husch-Pfusch-Aktionen" von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) sein: Stadträtin Kimbi Humer-Vogl (Grüne) will mehr finanzielle Mittel für Schulen und Kindergärten.

Der Zustand der Kinderbetreuuungs-Einrichtungen stellt die Grünen Hallein, allen voran Stadträtin Kimbie Humer-Vogl, schon lange nicht mehr zufrieden. Die Räume seien zum Teil völlig veraltet und die Einrichtungen platzen aus allen Nähten, heißt es. "Wir brauchen in der Kinderbetreuung jeden Cent, das müssen uns unsere Kinder wert sein", fordert die Stadträtin, die gleichzeitig auch Klubobfrau der Grünen im Landtag ist.

Aus für Provisorien

"Die Husch-Pfusch-Aktionen, wie sie derzeit Bürgermeister Stangassinger (SPÖ) und sein Amtsleiter planen, bringen uns nicht weiter. Hallein braucht endlich einen Masterplan für die Kinderbetreuung, den dem wir die Halleiner beteiligen, wie es in vielen Orten schon State-of-the-Art ist", fordert die grüne Klubchefin. Sie kritisiert, dass die Stadt Hallein bei den Kinderbetreuungseinrichtungen von "einem Provisorium zum nächsten hoppt" und keinen Gesamtplan hat.

Mehr Kommunikation gefordert

Hintergrund für Humer-Vogls Forderung ist unter anderem die Diskussion rund um die geplanten Plätze in den Räumlichkeiten der Polytechnischen Schule in Gamp. "Abgesehen davon, dass der Bürgermeister und sein Amtsleiter die Gemeindevertretung mehrfach falsch informiert haben, sehe ich in dieser Aktion nur eine weitere Husch-Pfusch-Aktion auf dem Rücken der Kinder. Wie mir das Kindergartenreferat bestätigt hat, sind die Räumlichkeiten dort alles andere als adäquat. Moderne Kinderbetreuung sieht anders aus", so Humer-Vogl.

Außerdem kritisiert sie, dass der Bürgermeister weder mit dem Polytechnikum noch mit der Elternberatung nicht kooperiert hat, obwohl beide von den Plänen betroffen sind: "Beide Einrichtungen wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Elternberatung muss aus den bisherigen Räumlichkeiten ausziehen und das Poly muss ein bisher genutztes Stockwerk räumen. Informiert wurden sie nicht!"

