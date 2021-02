Hallein: Hilfswerk schließt Kindergarten, SPÖ erzürnt

Das ÖVP-nahe Hilfswerk schließt mit Ende August die Kindervilla in Hallein. 91 Kinder sind betroffen. Hilfswerk-Präsident Christian Struber sagt, der Betrieb habe sich nicht mehr rentiert. Es wären Investitionen in der Höhe von 200.000 Euro nötig gewesen, davon 90.000 Euro für den Brandschutz. Gleichzeitig habe sich die Anzahl der betreuten Kinder in den vergangenen Jahren halbiert.

Da die Eigentümerinnen des Hauses, die Schwestern Franziskanerinnen, sich an den Investitionen nicht beteiligen wollten, habe man ihnen einen privaten Käufer vermittelt, ...