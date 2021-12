Hallein muss Lärm dämmen für Kindergarten im Betriebsgebiet

Die Stadt treibt ihr Projekt für eine Kinderbetreuung bei der früheren Almbacharena voran. Sie braucht eine Einzelbewilligung. Die Meinungen darüber, ob es dort zu laut ist, sind geteilt.

Aus dem ehemaligen Gelände des Halleiner Sportklubs wurde ein Betriebsgebiet mit mehreren Firmen. Die Gemeinde möchte außerdem auf ihrem eigenen Grund eine neue große Betreuungseinrichtung für 160 bis 180 Kinder bauen lassen.

Das Auswahlverfahren für einen Bauträger im Baurecht und dessen Projekt läuft. Bgm. Alexander Stangassinger (SPÖ) möchte bereits 2023 das Gebäude in Miete übernehmen. Die SPÖ hebt den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen hervor. Ein Raumordnungsgutachten bescheinigte dem Vorhaben öffentliches Interesse. Der Knackpunkt ist die große Lärmbelastung an ...