Hallein senkte den Schuldenstand weiter und erzielte einen Überschuss

In der Gemeindevertretungssitzung wurde am Donnerstagabend die Jahresrechnung für 2022 beschlossen.

I Ein Budget mit viel Pflicht und wenig Kür: So lauteten in Hallein die Aussichten für 2022. "Dazu sind viele Unsicherheiten gekommen: Inflation, Energiekrise, Zinsen und hohe Baukosten", sagt SPÖ-Bgm. und Finanzreferent Alexander Stangassinger. Mit der Jahresrechnung 2022, die am Donnerstag in der Gemeindevertretung beschlossen wurde, sei er allerdings zufrieden. Es konnte ein Überschuss von 3,2 Mill. Euro erwirtschaftet werden, die liquiden Mittel stiegen auf rund 26,7 Mill. Euro. Dazu gehören die Rücklagen, die leicht von 20 auf 19,4 Mill. ...