Der Halleiner Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) machte am Samstag in einer Aussendung einen Vorstoß für "eine sozial verträgliche Lösung für Eltern", die ihre Kinder wegen des Coronavirus SARS-CoV-2 zu Hause betreuen statt wie bisher in einer der städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Den ...