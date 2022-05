Hallein zeigt vor, was Salzburg nicht will

Mit der Stadtfestwoche und dem Stadtfest will Hallein den Menschen nach mehr als zwei Jahren Pandemie ein Stück Lebensfreude zurückgeben.

"Was andere Städte machen oder nicht machen, will ich nicht bewerten", sagt der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). In der Stadt Salzburg musste der Altstadtverband für seine Entscheidung, das Kaiviertel- und das Linzergassenfest nicht mehr stattfinden zu lassen, bekanntlich viel Kritik einstecken. "Wir schauen nicht auf Salzburg, wir orientieren uns an urbanen, bunten und vielfältigen Städten wie Haarlem bei Amsterdam, Berlin oder Zürich", ergänzt Tourismusverband-Geschäftsführer Rainer Candido. Und: Hallein sei Salzburgs zweitgrößte Stadt und dieses Gefühl wolle man auch vermitteln. "Es ist jetzt schon so, dass immer mehr Stadt-Salzburger Hallein entdecken", sagt Stangassinger. Das sei beim ersten Salzburger Genussfest am 14. Mai so gewesen, das sei jeden Samstag spürbar, wenn Stadt-Salzburger mit dem Rad den Halleiner Grünmarkt besuchten, und das soll auch bei der Stadtfestwoche ab 25. Juni und beim Stadtfesttag am 2. Juli so sein. "Jeder Stadt-Salzburger, der ein Verlustgefühl hat, ist herzlich willkommen", betont Rainer Candido.

Los geht es am Samstag, 25. Juni, mit Konzerten der AltBadSeer Musi (ab 18 Uhr am Bayrhamerplatz) und der Bergknappenmusikkapelle (ab 19 Uhr am Kornsteinplatz). Bis Freitag, 1. Juli, folgen eine Reihe weiterer Konzerte unterschiedlichster Musikrichtungen auf den beiden Altstadtplätzen - von der Gollinger Formation "brothers van yarns" bis zu Rockabilly-Gitarrist, Sänger und Komponist Adriano BaTolba und seinen Buddies. Es herrscht freier Eintritt - bis auf drei Ausnahmen, für die es im Vorverkauf Tickets zu erwerben gibt: Das ist der Fall beim Goldbrass Quintett der Philharmonie Salzburg (27. Juni), bei Krimi-Autor Manfred Baumann & friends (28. Juni) und beim Konzert von Stubnblues & Friends, die am 30. Juni für den verstorbenen Willi Resetarits einspringen.

Zum Höhepunkt, dem Stadtfesttag am 2. Juli, erwarten die Veranstalter 10.000 Besucher. Allein an diesem Tag werden mehr als 20 Bands unterschiedlicher Genres - von Mono & Nikitaman über Brother Buffalo bis zur Irrsberg Musi - auf sieben Halleiner Altstadtplätzen und -gassen zu sehen und zu hören sein. Auf zwei Bühnen stellen die Veranstalter 45-Minuten-Slots für lokale Bands zur Verfügung. Sie spielen gegen "Hutgeld". 19 Bands haben sich beworben, acht Slots wurden bisher vergeben. An zehn Ständen zeigen Halleiner Vereine in einer Leistungsschau, was sie zu bieten haben, an 30 weiteren Ständen erwarten die Besucher auch kulinarische Angebote. "Die Vereine zahlen keine Standgebühr, wer Getränke ausschenkt, zahlt 250 Euro Standgebühr und gastronomische Standbetreiber zahlen 500 Euro. Die Infrastruktur, eine Waschstraße und Mehrwegbecher bekommen die Standbetreiber von uns", schildert Rainer Candido. Und: Hochprozentiger Alkohol sei an den Ständen genauso tabu wie Plastikgeschirr, schließlich wolle man Qualität und kein kollektives Trinkgelage. So wie man bei den Musikbands darauf geachtet habe, dass Genre und Lautstärke sich nicht gegenseitig in die Quere kämen, sei es auch bei Angebot und Preisen bei den Standln. Für Getränke wie Bier wurden Einheitspreise vereinbart, und auch die Preise der Speisen werden untereinander abgestimmt. Für 150 Euro pro Person oder 1500 Euro pro Tisch für zehn Personen gibt es im "Club 824" am Schöndorferplatz ein exklusives Catering vom Genussdealer inklusive Cocktails, Bier, Wein und DJ-Programm.

Für die Sicherheit der Gäste sorgt eine Securityfirma, die mit 15 Mitarbeitern permanent vor Ort sein werde. Natürlich hafte er als TVB-Geschäftsführer auch persönlich, sagt Candido, aber: "Wenn wir uns vor allem fürchten, dann gibt es gar keine Veranstaltungen mehr." Zudem gebe es genaue Vorgaben der Behörden, an die man sich halten werde.

Um aus Besuchern wiederkehrende Besucher zu machen, gibt es für Rainer Candido nur einen Weg: Zum einen müsse man Qualität und Inhalte bieten, die es anderswo nicht gibt, und zum anderen müsse man wiederkehrende Veranstaltungen ständig weiterentwickeln. "Sonst drohen sie zu verwässern", sagt er. Ziel sei, diese heuer auf zwei Altstadtplätze (Bayrhamerplatz und Kornsteinplatz) beschränkte Stadtfestwoche Jahr für Jahr zu erweitern, sodass sie in drei bis fünf Jahren alle Halleiner Stadtteile einbindet.

Mit 80.000 Euro, die sich die Stadt Hallein und der Tourismusverband teilen, ist das Budget vergleichsweise überschaubar. Aufgebessert wird es von Sponsoren wie Stiegl und dem Hofbräu Kaltenhausen.

Details zum Programm der Stadtfestwoche und des Stadtfesttages gibt es unter www.hallein.com.

Feste und Feiern in Salzburger Landgemeinden

Nicht nur in Hallein geht es im Sommer hoch her, wie diese kleine Liste zeigt:

Bischofshofen: Sommerfest (18. Juni)

Mittersill: Stadtfest (29.-31. Juli)

Neumarkt: Seefest (29. Juli)

Oberndorf: Parkfest (2./3. Juli)

Radstadt: Gardefest (5.-7. August)

Saalfelden: Donnernachtsfest (7. Juli, 21. Juli; 4. August, 18. August, 1. September)

St. Johann: Stadtzauber (16./17. September)

Seekirchen: Stadtfest (1./2. Juli)

Tamsweg: Bauernherbst-Eröffnung (20. August); 300 Jahre Samson (21. August)

Zell am See: Seefeste (16. Juli und 6. August)