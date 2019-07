Halleiner FPÖ geht auf Distanz: "Es wäre an der Zeit, in der Partei aufzuräumen"

Nach dem Vorfall mit einem Gemeindepolitiker in Bergheim, der am Freitag betrunken um sich geschossen hat, reicht es den Freiheitlichen in der zweitgrößten Stadt. Der Halleiner FPÖ-Stadtparteiobmann hält mit Kritik an der Parteispitze nicht mehr zurück.

SN/sw/Strübler Halleins FPÖ-Obmann Oliver Mitterlechner (im Bild mit Stadtrat Peter Mitterlechner) sieht Handlungsbedarf in der Landespartei.