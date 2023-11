Halleiner ÖVP geht mit Katharina Seywald als Spitzenkandidatin in die Wahl

An der Spitze der Halleiner ÖVP steht damit ein bewährtes Team: Florian Scheicher bleibt Stadtparteiobmann, die amtierende Vizebürgermeisterin Katharina Seywald will Bürgermeisterin werden.

Bewährtes Duo an der Spitze: ÖVP-Vizebürgermeisterin Katharina Seywald und Stadtparteiobmann Florian Scheicher.

Die Halleiner ÖVP hat die Weichen für die kommende Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterdirektwahl am 10. März 2024 gestellt. Am 27. November wurde am Stadtparteitag Katharina Seywald (46) zur Spitzenkandidatin gekürt. Die amtierende Vizebürgermeisterin übernahm das Amt von Florian Scheicher (31). Er ...