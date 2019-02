Hallstatts Ortschef suchte Rat in der Stadt Salzburg

Alexander Scheutz folgte der Einladung von Bürgermeister Harald Preuner: Am Donnerstag fand eine Sitzung statt, wie die Zahl der Reisebusse in der Stadt weiter reduziert werden kann.

Hallstatt will deutlich weniger Tagestouristen im Ort. Ein Voranmeldesystem für Busse wie jenes in der Stadt Salzburg soll Abhilfe schaffen, die SN berichteten. Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) war am Donnerstag im Congress zu Gast bei einer Besprechung von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste), der Verkehrsabteilung der Stadt, Fremdenführern, Touristikern und Wachdiensten. Für Scheutz drängt die Zeit. 2018 wurden mehr als 19.000 Busse gezählt. Der Bürgermeister will ein Drittel weniger. Im Jänner gab mit 643 Bussen einen neuen Rekord. Das sind zehn Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Und das trotz einer viertägigen Lawinensperre.

"Ich nehme mit, wie das Slot-System aufgebaut ist in Salzburg und wie sie das regeln mit den Stellplätzen für die Busse", sagt Scheutz zu seinem Besuch in Salzburg. Ihm sei wichtig, dass das System in Hallstatt von Beginn an funktioniere. Ende Februar soll es im Gemeinderat beschlossen werden. Im besten Fall geht es laut Scheutz schon im Herbst an den Start.

In der Sitzung am Donnerstag wurden weitere Maßnahmen in der Stadt Salzburg thematisiert. Bürgermeister Preuner will "an Stellschrauben drehen", um die Zahl der Busse (2018 dürften es rund 40.000 gewesen sein) weiter zu reduzieren. Laut ihm sollen an den beiden Terminals in der Paris-Lodron-Straße und im Nonntal jeweils eine Busleiste wegfallen. Damit könne man die Zahl der Busse um bis zu 15 Prozent senken, schätzt Preuner. Quasi fix sei die Erhöhung der Tarife von 24 auf 38 Euro pro Bus. Umgesetzt werden können die Maßnahmen frühestens ab Mai, sagt der Bürgermeister.

