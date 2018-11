Haltestelle Seekirchen-Zell bleibt erhalten

Im Ringen um einen dritten Zugstopp in Seekirchen gibt es eine Lösung.

In Seekirchen wird es ab dem Jahr 2025 drei Zughaltestellen geben. Darüber gibt es nun eine Einigung zwischen der Stadt Seekirchen, dem Land und den ÖBB. Auch wenn die Haltestelle in Seekirchen-Süd eröffnet ist, sollen in Seekirchen-Zell weiterhin Züge stehen bleiben.

Über diese Frage gibt es seit Monaten intensive Diskussionen mit den Anrainern. Die Gemeinde Seekirchen hatte ja mit dem Land und den ÖBB den Bau einer neuen Haltestelle beschlossen. Der neue Halt werde wegen der Übersiedelung der Bezirkshauptmannschaft und des Bezirksgerichts nach Seekirchen benötigt.

Nach derzeitigem Plan soll die neue Haltestelle im Jahr 2025 eröffnet werden. Ursprünglich hätte im Gegenzug die Haltestelle in Zell aufgelassen werden sollen. Laut ÖBB seien drei S-Bahn-Haltestellen in Seekirchen und eine in Eugendorf mit der derzeitigen Infrastruktur nicht umsetzbar: So viele Stopps seien erst mit der Errichtung der neuen Hochleistungstrasse möglich.

Gegen die Schließung regte sich rasch Protest. Anrainer von Seekirchen-Zell sammelten mehr als 1000 Unterschriften für den Verbleib der Haltestelle.

Nun gibt es die Zusage von Gemeinde und Land, dass in Zell auch künftig Züge stehen bleiben sollen. Zwar soll ab dem Jahr 2025 an der Haltestelle die S-Bahn nicht mehr halten. Andere Züge sollen dort aber nach wie vor stehen bleiben. In welchem Takt diese verkehren werden, sei aber noch nicht klar, heißt es aus dem Büro von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Wichtig sei, dass die Haltestelle nicht aufgelassen werde, weil dann eine spätere Wiederaufnahme umso schwerer würde. Zudem soll es für Zell zusätzliche Regionalbusse geben.

Bürgermeisterin Monika Schwaiger (ÖVP) ist mit der Lösung zufrieden. "Ich habe mich ja schon erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Haltestelle nicht abgebaut wird. Und jetzt ist auch klar, dass der Zugverkehr dort erhalten bleibt."

Anrainersprecherin Barbara Schönberger begrüßt den Schritt. Sie kenne die Details der Lösung zwar nicht, sei aber erfreut, dass es in der Sache Bewegung gebe.