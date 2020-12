Haslauer erhofft sich höhere Beteiligung bei Tests als in Tirol

Mit 30 Prozent war die Beteiligung bei den ersten Massentests deutlich niedriger als erwartet. Salzburg will mit Tests ohne Anmeldung punkten.

Die Beteiligung bei den Massentests in Tirol und Vorarlberg, den ersten in Österreich, war ernüchternd. Mit jeweils rund 30 Prozent war diese deutlich niedriger als erwartet. Auch in Wien ist die Beteiligung bei den Tests, die dort noch bis zum 13.12. laufen, unter den Erwartungen.

In Salzburg erhoffe er sich eine höhere Beteiligung, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). "Die 30 Prozent sind eine Größenordnung mit Luft nach oben." Eine genau Zahl, mit der er zufrieden sei, wollte er ...