Haslauer fordert Vignettenbefreiung für Berg-, Wasser- und Höhlenrettung

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer unterstützt die Forderung der besonderen Rettungsorganisationen (Berg-, Wasser- und Höhlenrettung) nach einer Gleichbehandlung mit anderen Einsatzorganisationen bei der Vignettenbefreiung für Einsatzfahrzeuge.

Die "Ungleichbehandlung" der unterschiedlichen Einsatzorganisationen gehöre aufgehoben, sagte Haslauer. "Es ist nicht schlüssig, dass Berg- oder Wasserrettung, die ebenso für die Sicherheit und das Überleben von Menschen in Gefahrensituationen einstehen, gegenüber den anderen Blaulichtorganisationen benachteiligt werden. Die derzeit auf Einsätze begrenzte Ausnahme ist absurd, da die Einsatzorganisationen die jeweiligen Einsatzfahrzeuge mit einer Vignette versehen müssen, um in Nichteinsatzfällen, wie Übungen, nicht gestraft zu werden." Die entsprechenden Übungen und Besprechungen seien schließlich Voraussetzung dafür, dass im Einsatzfall ein einwandfreier Ablauf durch die Rettungsorganisationen gewährleistet werden könne.

Haslauer habe bereits ein Gespräch mit Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer geführt, zudem wolle er auch an Verkehrsminister Norbert Hofer herantreten. Die in der Mautordnung geregelte permanente Ausnahme von der Vignettenpflicht stellt auf das Kraftfahrgesetz von 1967 ab. Diese dauerhafte Ausnahmeregel gilt unter anderem nur für die Polizei, Rettung und Feuerwehr. Für die besonderen Rettungsorganisationen, wie Berg-, Wasser- und Höhlenrettung, gilt die Ausnahme lediglich im Einsatzfall. Konkret bedeutet dies, dass unmittelbar einsatzvorbereitende Maßnahmen für die genannten Organisationen keinen Einsatz darstellen und somit bei Übungen und Einsatzbesprechungen eine Vignette am Fahrzeug angebracht werden muss.

