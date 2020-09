Haslauer: "Ich mahne von der Universität ein, Fakten zu schaffen"

LH Wilfried Haslauer nimmt die Pläne für eine TU Linz als sportliche Herausforderung und setzt vor allem die Uni Salzburg unter Druck.

Die Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, in Linz eine TU mit Schwerpunkt Digitalisierung errichten zu wollen, hallt in der Salzburger Forschungslandschaft weiter nach. Wird die Digitalisierungsoffensive Salzburgs, die in der Wissenschaftsstrategie des Landes bis 2025 fest verankert ist, dadurch konterkariert? LH Wilfried Haslauer sieht jedenfalls keinen Grund, von den Plänen für eine digitale Fakultät an der Uni Salzburg abzuweichen. Er drückt vielmehr aufs Tempo.

Hat die Entscheidung für eine Technische Universität in Linz das Land Salzburg mit seiner Digitalisierungsoffensive auf dem falschen Fuß erwischt? Wilfried Haslauer: Nein, eigentlich nicht. Linz ist ein ausgewiesener Industriestandort und hat schon bisher sehr viele universitäre und fachhochschultechnische Angebote im industriell-technischen Bereich aufgebaut. Eine Technische Universität, für sich allein genommen, ist gut für den Standort Oberösterreich. Dass Digitalisierung dort eine Rolle spielt, ist klar. Digitalisierung ist eine Querschnittsmaterie, die in viele Bereiche hineinspielt. Wir verfolgen in Salzburg strategisch aufbauend auf bereits sehr gut entwickelten Bereichen wie den Computerwissenschaften oder der Geoinformatik den Plan, eine eigene Fakultät für digitale und analytische Forschung aufzubauen. Dieses Konzept des Rektorats der Universität unterstütze ich ausdrücklich. Wir haben auch die Finanzierung von Stiftungsprofessuren und dergleichen mehr in Aussicht gestellt. Das steht im Gegensatz zu Linz, wo erst in rund zehn Jahren eine eigene Universität ins Arbeiten kommen wird. Unsere Fakultät für digitale und analytische Forschung soll schon Anfang nächsten Jahres tätig werden.

Konterkariert eine TU Linz diese Pläne nicht dennoch, weil zu fürchten ist, Studenten, aber auch namhafte Wissenschafter zu verlieren? Angebot bereichert immer den Markt, schärft den Wettbewerb. Aber wir sind derzeit in diesen Bemühungen schon wesentlich weiter als Linz, wo es derzeit nur die Idee für eine TU gibt. Die Universität Salzburg hat sehr konkrete Vorstellungen, wie die digitale Fakultät in Salzburg aussehen soll. Ich sehe da eine Riesenchance, der Universität ein zusätzliches Profil zu geben. Wie gesagt, es ist schon viel da. Es werden aber auch die Bereiche Mathematik, künstliche Intelligenz dazukommen oder der gesamte Automotive-Bereich.

Genügt es, einfach nur bereits bestehende Fachbereiche unter einen Hut zu bringen? Da wird natürlich noch mehr dazukommen, das ist klar und das entwickelt sich. Wir haben gerade im Bereich künstliche Intelligenz oder Data Science einige Bereiche, die noch sehr ausbaufähig sind. Es gibt unterschiedliche Player, die hier auf dem Markt tätigt sind, wie Salzburg Research oder die FH Salzburg.

Die Stärke des Standorts Salzburg ist, dass Hochschulen und Universitäten gut zusammenarbeiten.

Arbeiten sie wirklich schon gut zusammen? Kritiker meinen, es herrsche noch zu viel Kirchturmdenken? Klar, natürlich, das ist aber auch ein laufender Prozess. Es ist immer wieder an der Zeit, hier eine Standortbestimmung zu machen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Gerade das passiert jetzt durch das neue Rektorat der Universität. Das soll die Verdienste des bisherigen Rektorats keineswegs schmälern, aber jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Erwarten Sie sich von der Universität auch eine Art Katalysatorfunktion in der Vernetzung der verschiedenen Forschungseinrichtungen? Ich erwarte mir von der Universität vor allem Dynamik und einen hohen Selbstanspruch. Es kann nicht sein, dass die Universität Salzburg in den meisten Rankings nicht vorkommt. Das ist nicht der Anspruch, den wir in Salzburg haben. Das muss ich ganz klar sagen. Dazu bedarf es eben struktureller Voraussetzungen, die werden jetzt geschaffen. Und es bedarf auch finanzieller Mittel. Das Land Salzburg wird hier in seinen Möglichkeiten unterstützen. Die Universitäten sind ja Bundessache. Ich mache mich da sehr stark, dass wir mit dem Rektorat diesen Weg beschreiten können.

Jetzt hat man eine lange Phase der universitätsinternen Diskussionen hinter sich gebracht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Sichtweisen, es gibt auch Eigeninteressen. Das liegt in der Natur der Sache und das ist auch nicht zu verurteilen. Aber insgesamt ist es jetzt Zeit, den Topf zuzumachen und das Ding zum Laufen zu bringen.

Was die Finanzen betrifft: Unis und FH fürchten, dass durch die neue TU in Linz die Stücke vom Kuchen für jeden Einzelnen kleiner werden. Was können Sie gerade jetzt, da für alle überraschend wieder Linz zum Zug gekommen ist, mit ihren Beziehungen zum Kanzler für Salzburg herausholen? Wir sind jetzt in einer Phase normaler Diskussionswellen. Es wurde die Idee einer TU artikuliert mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Es ist nichts gesagt über die Finanzierung, es ist nichts über das Curriculum der Universität ausgesagt.

Sollte es durch die TU Linz zu einer Kürzung der Mittel für die anderen Unis oder die Fachhochschulen kommen: Wird das Land das dann kompensieren? Wir werden Budgetkürzungen sicher nicht auffangen, das ist eindeutig Bundessache. Aber wir waren schon bisher und sind auch künftig bereit, für uns strategisch wichtige Ausrichtungen zusätzlich finanziell zu unterstützen. Das ist auch so mit dem Rektor in Aussicht genommen. Damit können wir Stiftungsprofessuren und andere akademische Einrichtungen mitfinanzieren, die es braucht, um ins Gehen zu kommen. Es kann aber nicht sein, dass eine zusätzliche Universität die Mittel für alle anderen schmälert. Die muss zusätzlich finanziert werden. Das werden wir sehen, wenn die Pläne auf dem Tisch liegen. Jetzt diskutieren wir erst über eine Idee für Linz.

Wurden Sie von Kanzler Kurz überrascht, dass er an Landeshauptleuten und Uni-Rektoren vorbei die TU-Pläne verkündet hat? Man muss auch einmal Pflöcke einschlagen und in die Zukunft gewandt sein. Wir beschäftigen uns ohnehin viel zu viel mit der Vergangenheit. Ich ziehe daraus auch zusätzliche Motivation und diese Motivation fordere ich auch von der Universität ein. Ich weiß, dass die beim Rektorat gegeben ist, hier noch dynamischer, noch schneller, noch zielstrebiger dieses Ziel zu verfolgen. Sonst werden wir noch immer diskutieren, während sie woanders den Forschungs- und Lehrbetrieb aufgenommen haben. Das muss ich wirklich "einmahnen", dass jetzt Fakten geschaffen werden. Wir haben dann einen Zeitvorsprung von zehn Jahren.

Zudem ist die wissenschaftliche Szene der Meinung, dass eine eigene TU für Digitalisierung nicht unbedingt das Richtige ist, weil Digitalisierung eine Querschnittsmaterie ist. Wir wollen einen Leuchtturm setzen, wir wollen dem Kind einen Namen geben und eine eigene Fakultät in der Gesamtuniversität haben, die in die anderen Bereiche hinein ausstrahlt.