Haslauer im SN-Interview:"Manchmal muss man Dinge zünden, die für Aufregung sorgen"

Landeshauptmann Wilfried Haslauer will von einem Machtrausch der ÖVP nichts wissen. Man schlage Pflöcke ein - auch im Verkehr. Was eine Erweiterung des Europark betrifft, so ist Haslauer für den Ausbau, wenn das vorliegende (positive) Gutachten der Prüfung durch die Experten standhalte.

SN/robert ratzer Das Coronavirus beschäftigt derzeit das Land. Eine Absage der Osterfestspiele stehe nicht zur Diskussion, sagt Haslauer.