Haslauer legt seiner Partei einen Leitfaden gegen die Selbstzufriedenheit ans Herz

Salzburger ÖVP feierte mit 1000 Anhängern und Ehrengast Sebastian Kurz ihr traditionelles Rupertitreffen.

Die Stimmung war noch nie so gut: Rund 1000 ÖVP-Anhänger waren am Freitagabend der Einladung zum Salzburger Rupertitreffen in den Stieglkeller gefolgt. Erstmals musste dafür ein zweiter Raum angemietet werden, in den die Veranstaltung per Videowall übertragen wurde.

Noch nie davor habe es eine Situation gegeben, in der die ÖVP mit dem EU-Ratsvorsitzenden und Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bürgermeister Harald Preuner auf "allen vier politischen Ebenen" die Macht habe, erklärte Landesparteigeschäftsführer Wolfgang Mayer.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer verzichtete in seiner 28-minütigen Rede gänzlich auf politische Seitenhiebe. Einzig im Hinblick auf die im Frühjahr kommenden Jahres anstehenden AK-Wahlen meinte er: "Es steht nirgends geschrieben, dass die AK die Erbpacht der SPÖ ist." Bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 10. März stehe die Landeshauptstadt im Mittelpunkt. "Harald Preuner macht das als Bürgermeister ausgezeichnet. Es wird nicht leicht werden, aber du hast eine echte Chance."

Angesichts der starken ÖVP-Macht in der Salzburger Politik zu denken, alles laufe bestens, sei brandgefährlich, führte Haslauer weiter aus. Ganz im Gegenteil, "wir müssen höllisch aufpassen, es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist." Dann legte er seinen Zuhörern einen "Leitfaden gegen die Selbstzufriedenheit" ans Herz. Dabei zählte er auf, was die ÖVP alles nicht machen dürfe: etwa zentralistisch handeln und agieren, unternehmerisches Denken und Handeln behindern, Familien nicht fördern, nationalistische Politik betreiben oder den Menschen vorschreiben, wie sie glücklich werden sollen. "Und in dem Punkt sind wir ein bisschen anfällig", räumte der Landeshauptmann ein. Die Gesellschaft habe sich verändert, und die ÖVP müsse darauf reagieren. Es gebe unterschiedliche Lebens- und Familienformen, Kinder unter drei Jahren in Betreuung zu geben, sei vor 30 Jahren undenkbar gewesen, heute sei es für viele selbstverständlich. "Wir dürfen keine Herolde der Vergangenheit sein", erklärte Haslauer und forderte Mut ein, Dinge zu tun, die nicht in althergebrachte Bahnen passen und auch einmal mit Risiko behaftet sind.



Orban und Juncker in der Geisterbahn



In Wirklichkeit gehe es nicht um Dinge wie den umstrittenen 80er auf der Autobahn, sondern um eine größere Erzählung. "Wir müssen den jungen Menschen bewusst machen, dass Friede das höchste Gut ist, das wir haben. Wir müssen Brückenbauer sein. Weltoffen und verwurzelt, mit Respekt anderen Meinungen gegenüber, aber standpunktgetreu." Dass Salzburg das könne, habe es beim EU-Gipfel bewiesen. Auf der einen Seite der Salzach hätten sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten getroffen, auf der anderen Seite sei der Rupertikirtag eröffnet worden. "Wir stehen zu Europa, wir sind eine weltoffene Stadt, aber auch verwurzelt."

Und dann scherzte Haslauer: "Es wäre schön gewesen, wenn die 27 Staatschefs noch mit auf den Rupertikirtag gegangen wären. Wir hätten Orban und Juncker durch die Geisterbahn fahren lassen, und ich bin sicher, sie wären Händchen haltend herausgekommen."

Humor bewies auch Bundeskanzler Sebastian Kurz. Bürgermeister Harald Preuner hatte ihn davor beglückwünscht, weil er, der sonst ja viel im Flugzeug arbeiten müsse, nun drei Tage in Salzburg, der schönsten Stadt Österreichs, verbringen "und drei Nächte hintereinander im selben Bett schlafen" durfte. Kurz dazu: "Du hast richtig gezählt, es waren drei Nächte, aber ich habe nicht alle im selben Bett verbracht. Ich habe aber nichts Unanständiges gemacht, ich musste nur einmal das Hotel wechseln."

Kurz bedankte sich für die Unterstützung für den EU-Gipfel. "Das war eine logistische, und auch eine sicherheitstechnische Herausforderung. Es hat großartig funktioniert." Der Gipfel sei deswegen so wichtig, weil die Spannungen in Europa groß seien. Österreich wolle hier "mit einem ordentlichen Weg der Mitte" ein Brückenbauer sein.