Haslauer regt weitere Öffnungsschritte an

Nur 15 Corona-Neuinfektionen seit Freitag und eine 7-Tages-Inzidenz von 42,8 - angesichts dieser Zahlen spricht Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) von "erfolgreichen Öffnungen" und wünscht sich weitere Schritte in Richtung Normalität.

"Wir haben die letzten Monate alle gemeinsam große Anstrengungen unternommen, damit wir eine gute epidemiologische Ausgangslage für den bevorstehenden Sommer erreichen, umso mehr freue ich mich über den Rückgang der 7-Tages-Inzidenz in Salzburg auf den Wert 43 und den deutlichen Fortschritt bei den Impfungen", wird Haslauer am Samstag in einer Aussendung zitiert.



Kommenden Freitag würden auf Einladung von Bundeskanzler Kurz die Landeshauptleute mit Vertretern der Bundesregierung in Wien zusammentreffen, um die gemeinsame weitere Vorgehensweise bei Öffnungen zu besprechen. "Wir haben jetzt einen Punkt in der Pandemie erreicht, an dem weitere Öffnungsschritte im Juni oder spätestens mit Anfang Juli durchaus machbar und sinnvoll erscheinen. Im Zuge dieser Zusammenkunft werde ich vor allem die Punkte betreffend die Einreiseverordnung, der Volkskultur und der Sperrstunde einbringen", fasst Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Schwerpunkte zusammen.



"Unnötige Staus durch Registrierungspflicht"

"Die einseitige Registrierungspflicht vor der Einreise nach Österreich ist in der Einreiseverordnung des Bundes verankert und gehört für mein Dafürhalten umgehend abgeändert", sagt Haslauer. Die Regelung führe zu unnötigen Staus an den Grenzen und erzeuge neben langen Wartezeiten einen enormen Aufwand für die Exekutive. "Aufgrund der bestehenden 3G-Regel erscheint eine zusätzliche Registrierung - ausgenommen bei Flugreisen - als nicht mehr sinnvoll", so Haslauer weiter.



Auch im Bereich der Volkskultur brauche es "praktikablere Lösungen, damit die Vereine ihren Proben und dem damit verbundenen Vereinsleben wieder besser nachkommen können". Die derzeitige Regelung beschränke die Vereine.

Auch über die schrittweise Verlegung der Sperrstunde nach hinten sei nachzudenken, sagt der Landeshauptmann, "um den Betrieben eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität und damit die Möglichkeit für betriebswirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen" zu geben.





